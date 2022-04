Heideldruck stärkt Gallus-Sitz

Wiesloch. Das Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen mit Stammsitz in Wiesloch investiert in sein Etikettendruck-Geschäft und stärkt die Standorte seiner Tochter Gallus. So soll der Gallus-Hauptsitz im schweizerischen St. Gallen zu einem Kompetenzzentrum für digitalen Etikettendruck entwickelt werden. Geplant ist unter anderem ein neues Kundenvorführzentrum. „Mit gezielten Investitionen in die Gallus Gruppe wollen wir im wachsenden Etikettenmarkt weiter Fahrt aufnehmen“, wird Ludwin Monz, neuer Vorstandschef des Druckmaschinenbauers, in einer Mitteilung zitiert.

Gleichzeitig trennt sich Heideldruck von dem rund 20 000 Quadratmeter großen Firmenareal in St. Gallen. Es wird von den St. Gallener Unternehmern Marcel und Roger Baumer übernommen, die es zu einem Industrie- und Technologiepark entwickeln wollen. Gallus wird dann dort mit seinem Hauptsitz Ankermieter.

Verfahren um Schadenersatz

Vor nicht allzu langer Zeit – im Jahr 2020 – hatte sich Heidelberger Druckmaschinen eigentlich von der Gallus-Gruppe trennen wollen, um in der Corona-Krise die eigene Liquidität zu stärken. Der Verkauf an den Schweizer Verpackungskonzern Benpac schien schon unter Dach und Fach und sollte Heideldruck einen Ertrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich einbringen. Der Deal platzte dann allerdings, weil Benpac den Kaufpreis nicht bezahlte. Heideldruck fordert dafür Schadenersatz, entsprechende Verfahren laufen. Nachdem der Verkauf nicht zustande gekommen war, verkündete Heidelberger Druckmaschinen, keinen neuen Käufer zu suchen, sondern Gallus behalten zu wollen. tat

