Heideldruck holt Partner ins Boot

Wiesloch. Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hat für den geplanten Ausbau seines Vertragsgeschäfts einen neuen Partner gefunden. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, arbeitet es bei seinen Subskriptionsmodellen künftig mit dem Versicherungskonzern Munich Re zusammen.

Die Kooperation soll dem Segment einen deutlichen Schub verleihen: Nach Angaben von Heideldruck-Vorstandschef Rainer Hundsdörfer plant das Unternehmen, dass das Vertragsgeschäft mittelfristig rund ein Drittel zum Gesamtumsatz des Druckmaschinenbauers mit Stammsitz in Wiesloch beisteuert. „Die Partnerschaft mit Munich Re ist ein wichtiger Meilenstein und der richtige Schritt, um dieses Ziel schneller zu erreichen“, sagte Hundsdörfer.

Verlässliche Umsätze

Das Geschäft mit Druckmaschinen ist sehr volatil. © Heidelberg

Bei dem sogenannten Subskriptionsmodell, das Heidelberger Druckmaschinen schon länger anbietet, können Kunden eine Druckmaschine bei sich aufstellen und sie nutzen, ohne sie zu kaufen. Stattdessen bezahlen sie einen festen Preis pro gedrucktem Bogen. In der Regel laufen die Verträge über fünf Jahre, in denen die Maschine bereitgestellt wird. Auch Verbrauchsmaterialien, Beratung, Software- sowie Wartungs- und Serviceleistungen sind beispielsweise in dem Angebot enthalten.

Für Kunden von Heidelberger Druckmaschinen hat das unter anderem den Vorteil, dass sie sich die hohen Investitionen in eine eigene neue Maschine sparen können. Dem Wieslocher Unternehmen beschert das Geschäftsmodell wiederum zwar erst einmal geringere, aber dafür deutlich verlässlichere Umsätze als das bisherige Kerngeschäft: der Verkauf von Druckmaschinen unterliegt häufig starken Schwankungen, die Umsätze hier sind entsprechend schwer zu planen. Schon seit Jahren will Heideldruck das Subskriptionsgeschäft deshalb weiter ausbauen.

Bilanziell hatte das Modell allerdings bisher den Nachteil, dass Heideldruck zwar die Kosten für die produzierten Druckmaschinen in den Büchern hatte – die Einnahmen aus dem Geschäft aber dann erst über die Jahre verteilt ankamen. Das ändert sich jetzt durch die Kooperation mit Munich Re: Der Rückversicherer übernimmt dabei die Investition in die Druckmaschine, in der Bilanz von Heideldruck steht sie also quasi als verkauft.

Der Rückversicherer aus München sieht die Zusammenarbeit nach Angaben von Torsten Jeworrek, Vorstandsmitglied von Munich Re, als Teil seiner Strategie, „mit industrieübergreifenden Partnerschaften neue Geschäftsfelder jenseits gewöhnlicher Versicherungsprodukte zu erschließen.“ Die gemeinsamen Subskriptionsverträge wollen die beiden Unternehmen ab Anfang 2022 in „ausgewählten Märkten“ anbieten – welche das sein werden, ist noch offen.

An diesem Mittwoch stellt Heidelberger Druckmaschinen seine Bilanzzahlen für das zweite Quartal 2021/22 vor.