Heideldruck gibt Fläche ab

Wiesloch. Das Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen hat einen weiteren Teil seiner Flächen am Stammsitz Wiesloch-Walldorf verkauft. Wie der Druckmaschinenbauer am Montag mitteilte, übernimmt der belgische Immobilienentwickler VGP noch einmal ein rund 80 000 Quadratmeter großes Areal – und vergrößert damit seine Fläche auf dem Gelände. Vor rund einem Jahr hatte das Unternehmen mit Sitz in Antwerpen bereits ein 130 000 Quadratmeter großes Grundstück von Heidelberger Druckmaschinen gekauft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben von Jan Van Geet, Vorstandsvorsitzender von VGP, soll auf den Flächen ein „Industrie- und Gewerbepark für langfristige Mieter aus unterschiedlichen Branchen“ entstehen. Die Entwicklung soll in enger Zusammenarbeit mit Heideldruck erfolgen. Der Druckmaschinenbauer erhofft sich, dass sich in unmittelbarer Nachbarschaft Produktions- und Forschungsbetriebe ansiedeln, mit denen sich Know-how austauschen lässt und Synergien geschaffen werden können. Insgesamt sollen die Flächen von Heideldruck und VGP zu einem „HEI-TECH Industriepark“ zusammengefasst werden.

Leerstehende Hallen

Heidelberger Druckmaschinen hatte schon vor längerer Zeit mitgeteilt, einen Teil seines insgesamt 840 000 Quadratmeter großen Stammsitz-Areals in Wiesloch verkaufen zu wollen. Das Unternehmen ist durch diverse Sparrunden in den vergangenen Jahren sukzessive geschrumpft, Tausende Stellen sind weggefallen. Derzeit arbeiten dort noch knapp 5000 Menschen – vor gut zehn Jahren waren es in der Region noch etwa 8000. Ein Teil der Hallen und Flächen am Stammsitz wird deshalb nicht mehr benötigt – kostet aber im Unterhalt noch Geld.

Gleichzeitig konnte und kann der Druckmaschinenbauer die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen gut gebrauchen, um die eigene Liquidität zu stärken und zusätzliche Mittel für den Ausbau neuer Geschäftsfelder zu gewinnen. Die gerade angekündigte weitere Veräußerung an VGP spült dem Unternehmen nach eigenen Angaben einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Kassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2