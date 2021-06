Lange war der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen mit seinem großen Stammwerk in Wiesloch im Krisenmodus - im laufenden Geschäftjahr will das Unternehmen nun die Rückkehr in die schwarzen Zahlen schaffen. Nach zwei Jahren mit Verlusten rechne man für 2021/22 erstmals wieder mit einem "leicht positiven Nachsteuerergebnis" und wolle künftig

...