Heidelberger Druckmaschinen verkauft Zentrale in London

Wiesloch. Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen trennt sich von einer weiteren Immobilie: Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wird die bisherige Kunden- und Vertriebszentrale in Großbritannien an den Immobilienentwickler Fairview verkauft. Sie liegt zwischen der Londoner City und dem Flughafen Heathrow. Die neue Kundenzentrale soll künftig weiter außerhalb, westlich von London liegen. Dort hatte Heideldruck im Februar bereits ein neues Logistikzentrum eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt in Großbritannien etwa 160 Mitarbeitende.

Der Verkauf der Londoner Immobilie soll im letzten Quartal 2021 über die Bühne gehen. Er wird Heidelberger Druckmaschinen nach eigenen Angaben einen außerordentlichen Ertrag von rund 25 Millionen Euro in die Kassen spülen, davon gehen noch Steuern und Transaktionskosten ab. „Durch effizientere Flächennutzung sparen wir bei Heidelberg künftig erhebliche Kosten ein. Die hierdurch freiwerdenden Mittel nutzen wir, um unsere Liquidität zu stärken und strategische Zukunftsinvestitionen auf dem Weg unserer digitalen Transformation weiter voranzutreiben“, sagte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer am Mittwoch laut einer Mitteilung.

Weitere Veräußerungen denkbar

Heidelberger Druckmaschinen hatte sich in den vergangenen Monaten bereits von mehreren Immobilien getrennt: Unter anderem verkaufte das Unternehmen Anfang des Jahres die Print Media Academy am Heidelberger Hauptbahnhof an eine Investmentgesellschaft aus Luxemburg. Ende 2020 ging zudem am Stammsitz Wiesloch-Walldorf eine Fläche von rund 130 000 Quadratmetern an den Projektentwickler VGP über, der dort einen Industrie- und Gewerbepark plant. Hintergrund des Verkaufs war, dass Heidelberger Druckmaschinen in den letzten Jahren deutlich kleiner geworden ist - entsprechend sank auch der Bedarf an Flächen.

Vorstandschef Hundsdörfer hatte erst kürzlich bei der Vorstellung der Jahresbilanz angekündigt, dass das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr weitere Einnahmen aus Immobilienverkäufen erwartet. Auch im Umkreis des Stammwerks gebe es noch Liegenschaften, die man prüfe, sagte er.