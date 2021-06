Heidelberger Druckmaschinen stellt schwarze Zahlen in Aussicht

Wiesloch. Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen mit seinem großen Stammwerk in Wiesloch will im laufenden Geschäftjahr endlich wieder schwarze Zahlen schreiben. "Wir rechnen für dieses Jahr mit einer deutlich besseren operativen Marge inklusive eines leicht positiven Nachsteuerergebnisses", sagte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer am Mittwoch bei der Vorlage der Jahresbilanz für 2020/21. Hintergrund sei unter anderem eine Verbesserung der Auftragslage. Zudem trage die Neuausrichtung, die das Unternehmen vor einiger Zeit angestoßen hatte, zunehmend Früchte. Heidelberger Druckmaschinen hat im Zuge seiner Restrukturierung den Abbau von 1900 Arbeitsplätzen vereinbart, ein großer Teil davon fällt am Stammsitz Wiesloch weg.

