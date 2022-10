Heidelberger Druckmaschinen braucht einen neuen Finanzchef - Wassenberg geht

Heidelberg. Finanzchef und Arbeitsdirektor Marcus A. Wassenberg verlässt Heidelberger Druckmaschinen spätestens zum 1. April 2023 "in bestem Einvernehmen". Das teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen mit. Der Aufsichtsrat will die Position so schnell wie möglich neu besetzen. "In den vergangenen drei Jahren hat Marcus Wassenberg sowohl in der Restrukturierung (...) als auch im Vorantreiben der Transformation wirkungsvolle Arbeit geleistet", sagte Martin Sonnenschein, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Heidelberger Druckmaschinen, laut Mitteilung. Wassenberg selbst wechselt in den Vorstand "eines anderen Industrieunternehmens". Um welches es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt.

