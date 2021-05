Umweltaktivisten blockieren Zufahrt von HeidelbergCement

Leimen. Umweltaktivisten von „Extinction Rebellion“ blockieren die Zufahrt zum Werkgelände von HeidelbergCement in Leimen, um gegen die Unternehmenspolitik des Baustoffkonzerns zu protestieren. Die Blockade am Mittwochvormittag sei "stabil und fröhlich", wie die Aktivisten über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilten.

Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort. Näheres ist nicht bekannt.

Weiterer Protest ist für Donnerstag, 6. Mai, angekündigt. Das Bündnis "cemEND" hat zu einer Kundgebung vor dem Hauptgebäude von HeidelbergCement in Heidelberg aufgerufen. An dem Aufruf beteiligt ist auch die Klima-Bewegung "Fridays for Future".

Das Bündnis "cemEND" fordert von dem Baustoffkonzern wirksame Maßnahmen für den Klima- und Umweltschutz sowie die Achtung von Menschen- und Völkerrecht entlang der Lieferketten.

