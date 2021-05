Finanzchef Näger gibt Posten ab

Heidelberg. Der Baustoffkonzern HeidelbergCement bekommt im Herbst nach 17 Jahren einen neuen Finanzvorstand. Der bisherige Ressortchef Lorenz Näger (61, oberstes Bild) geht Unternehmensangaben vom Donnerstag zufolge Ende August in den Ruhestand und wird zum 1. September durch René Aldach (42, zweites Bild von oben) ersetzt. Näger ist seit 2004 Finanzchef bei dem Konzern, seit Februar 2020 fungiert er zudem als stellvertretender Vorstandschef.

Nägers Amtszeit im Vorstand wäre regulär erst im Mai 2022 ausgelaufen. Nähere Gründe für seinen früheren Abschied wurden in der Mitteilung nicht genannt. HeidelbergCement sprach von einer Entscheidung Nägers „im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat“. Er habe den Konzern „fast zwei Jahrzehnte lang maßgeblich erfolgreich geprägt“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Fritz-Jürgen Heckmann laut Mitteilung. „Während seiner Amtszeit haben sich Umsatz und Ergebnis von HeidelbergCement fast verdreifacht und der freie Cashflow nahezu vervierfacht.“ Der Finanzexperte hatte in den vergangenen Jahren den Neubau der Konzernzentrale am Neckar betreut.

Nägers Nachfolger Aldach ist seit 2004 für den Heidelberger Dax-Konzern tätig und hat bislang mehrere internationale Führungspositionen bekleidet. Neben Aldach rücken auch Nicola Kimm (51, drittes Bild von oben) und Dennis Lentz (39, unteres Bild) in den Vorstand auf – jeweils auf zwei neu geschaffene Posten. Kimm soll im Unternehmen von Herbst an das Thema Nachhaltigkeit verantworten. Sie kommt von Signify, dem von Philips ausgegliederten Geschäftsbereich für Beleuchtung. Die studierte Ökologin und Chemieingenieurin sowie promovierte Wirtschaftsingenieurin war in ihrer beruflichen Laufbahn unter anderem auch schon für die Ludwigshafener BASF tätig.

Dennis Lentz soll künftig die digitale Transformation von HeidelbergCement verantworten. Er ist seit 2010 für den Konzern tätig und hatte mehrere leitende Positionen inne. Aufsichtsratschef Heckmann zeigte sich der Mitteilung zufolge überzeugt, dass Kimm und Lentz „unsere Initiativen auf dem Weg zum führenden Baustoffunternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung beschleunigen werden“. dpa/red (BILDer: heidelbergcement)

