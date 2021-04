Der Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub ist besser ins neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet - und hebt daher seine Ziele an. Im ersten Quartal ist der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf 697 Millionen Euro gestiegen (plus 13 Prozent), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 101 Millionen Euro (plus 40 Prozent). „Treiber dieser positiven

...