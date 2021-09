Peter Bettermann war engagiert für Konzern und Gesellschaft

Weinheim. Peter Bettermann, von 1997 bis 2012 Sprecher der Unternehmensleitung des Weinheimer Freudenberg-Konzerns, ist nach Angaben des Unternehmens am 19. September im Alter von 74 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Er galt als eine der großen Wirtschaftspersönlichkeiten in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Martin Wentzler, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses von Freudenberg, würdigte sein Wirken für das weltweit tätige Familienunternehmen: „Wir verlieren mit Peter Bettermann eine große Persönlichkeit bei Freudenberg. Er war das erste Nicht-Familienmitglied als Sprecher der Unternehmensleitung. Er hat die Entwicklung von Freudenberg maßgeblich geprägt und gestaltet. Das Unternehmen, seine Mitarbeitenden und die Familie haben ihm viel zu verdanken.“

„Hoher ethischer Anspruch“

Peter Bettermann ist im Alter von 74 Jahren verstorben. © freudenberg

Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just betonte, dass Bettermann „das Unternehmen globalisiert hat, ohne den Standort Weinheim aus den Augen zu verlieren“. Der OB erinnerte aber auch an das große bürgerschaftliche Engagement Bettermanns in der Region, vor allem im wissenschaftlichen und sozialen Bereich.

Bettermanns Nachfolger an der Spitze der Freudenberg-Gruppe, Mohsen Sohi, erinnerte in einer Stellungnahme daran, dass Bettermann „mit seiner Autorität, Exzellenz und Expertise, verbunden mit einem hohen ethischen und gesellschaftlichen Anspruch“, eine bis heute existierende konzernweite dezentrale Struktur geschaffen habe.

Bettermann habe die Internationalisierung weiter ausgebaut und das Portfolio in Richtung technisch hochwertiger Produkte verstärkt. Zudem habe er einen strukturierten Strategieprozess eingeführt und die Freudenberg-Gruppe 2008 und 2009 mit Weitblick durch die Finanz- und Wirtschaftskrise gesteuert.

Der Aufbau der dezentralen Strukturen bei Freudenberg, aber vor allem auch der Verkauf einiger Sparten stießen in den 2000er-Jahren allerdings auch auf erhebliche Widerstände. 2005 und 2006 kam es zu großen Demonstrationen in Weinheim, als es um den Abbau von Arbeitsplätzen bei der Vliesstoffe KG ging. Als Anfang 2007 Gerüchte bekannt wurden, dass Freudenberg die Bausysteme KG verkaufen wolle, eskalierte der Konflikt; zehn Stunden lang blockierten Mitarbeiter die Werkstore in Weinheim – ein einmaliger Vorgang in der Firmengeschichte. Zwar wurden die Verkaufsgespräche unterbrochen, aber im Herbst 2007 wurde die Freudenberg Bausysteme KG dennoch verkauft und firmiert seither unter dem Namen „nora systems“.

Geboren wurde Peter Bettermann am 29. Mai 1947 in Hagen. Er studierte Mineralogie und Rechtswissenschaften; beide Studiengänge schloss er mit der Promotion ab. 1978 begann er seine berufliche Tätigkeit bei Procter & Gamble, anschließend arbeitete er für die Deutsche BP AG. 1994 wechselte er in die Unternehmensleitung von Freudenberg.