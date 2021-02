Weinheim. Mit scharfer Kritik am Management hat die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) am Mittwoch auf den geplanten Stellenabbau bei Freudenberg in Weinheim reagiert. Wie berichtet, will das Unternehmen 2022 große Teile der Produktion von Einlagevliesstoffen für die Bekleidungsindustrie nach Italien verlagern. Damit verbunden wäre ein erheblicher Stellenabbau im Industriepark. Im Geschäftsbereich Freudenberg Performance Materials Apparel würden 176 von 232 Mitarbeitern ihren Job verlieren. Insgesamt hat der Konzern in Weinheim rund 4300 Mitarbeiter.

AdUnit urban-intext1

Geschäfts- und Standortverlagerungen seien Konzepte aus den 1990er-Jahren. „Wenn man in einen Bereich nicht investiert und Innovationen entwickelt, dann darf man sich nicht über Einbußen beschweren“, heißt es in einer Stellungnahme der IG BCE. Im Herbst 2020 sei noch von 50 Stellen die Rede gewesen, die aufgrund der wirtschaftlichen Situation sozialverträglich abgebaut werden sollten. „Es bleibt völlig unklar, warum schlagartig von 176 Stellen die Rede ist“, so Gewerkschaftssekretär Max Nothaft. pro