Mit scharfer Kritik am Management hat die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) am Mittwoch auf den geplanten Stellenabbau bei Freudenberg in Weinheim reagiert. Wie berichtet, will das Unternehmen 2022 große Teile der Produktion von Einlagevliesstoffen für die Bekleidungsindustrie nach Italien verlagern. Damit verbunden wäre ein erheblicher Stellenabbau im Industriepark. Im

...