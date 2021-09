Freudenberg baut Filtergeschäft in USA aus

Weinheim. Der Filterhersteller Freudenberg aus Weinheim hat das US-amerikanische Unternehmen Protect Plus Air Holding Incorporated übernommen. Damit soll das Filtergeschäft in den USA strategisch weiter ausgebaut werden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. "Mit der Akquisition von Protect Plus Air erweitern wir im wichtigen nordamerikanischen Markt unser Portfolio an Filtrationslösungen um das attraktive und stark wachsende Segment der Wohngebäudebelüftung", erklärte Mohsen Sohi, CEO der Freudenberg-Gruppe. Der Weinheimer Konzern will in das US-Unternehmen nun seine Innovations-, Material- und Produktionsexpertise einbringen. „Mit Freudenberg haben wir einen globalen technologie- und werteorientierten neuen Eigentümer gefunden“, so Greg Schorr, CEO von Protect Plus Air. Die Übernahme sei von den US-Kartellbehörden bereits genehmigt.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hickory, North Carolina, sei ein führender Hersteller hochwertiger Luftfilter für Wohngebäude, die hauptsächlich über den Einzelhandel vertrieben werden, hieß es nach Angaben der Freudenberg-Gruppe. Im Jahr 2020 habe Protect Plus Air mit rund 940 Mitarbeitenden einen Umsatz von 118 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Freudenberg ist in diversen Sparten tätig, darunter Auto, Maschinenbau, Textil und Reinigungsprodukte wie Vileda. Im Bereich Filtertechnologien bietet das Unternehmen unter anderem Konzepte für die Filterung von Luft während industrieller Prozesse, Filter für Raumluftreiniger sowie für Haushaltsgeräte an.

Weltweit beschäftigt die Gruppe an 650 Standorten rund 48 000 Mitarbeiter in 60 Ländern. Im vergangenen Jahr sank der Umsatz von 9,5 auf 8,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis betrug 670 Millionen Euro (Vorjahr: 820 Mio Euro). (mit dpa)

