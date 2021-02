Mannheim. Seit wenigen Wochen ist Christina Johansson Chefin des Mannheimer Bilfinger-Konzerns. Übergangsweise - und das will sie nur bleiben, bis der Aufsichtsrat eine geeignete Nachfolgelösung gefunden hat, wie sie in einer Telefonkonferenz zur Vorstellung der Bilanz 2020 am Donnerstag versicherte. Sie sei eine „zu glückliche“ Finanzvorständin, um Ambitionen auf den dauerhaften Vorstandsvorsitz zu haben. Sie betonte, dass der plötzliche Abschied ihres Vorgängers Tom Blades ausschließlich persönliche Gründe habe. „Er fehlt uns“, sagte Johansson. Sie betont aber, dass Blades dem Unternehmen weiter als Berater zur Verfügung stehe. An der bisherigen Strategie für Bilfinger werde sie nichts ändern.

AdUnit urban-intext1

Im Geschäftsjahr 2020 nahm der Umsatz von Bilfinger um 17 Prozent auf 3,461 Milliarden Euro gegenüber 2019 ab, eine Folge der Pandemie und des niedrigen Ölpreises. Der Industrieservice-Konzern schloss das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem bereinigten EBITA von 20 Millionen Euro ab. Das Konzernergebnis stieg von 24 auf 99 Millionen Euro. In der Mannheimer Zentrale reduzierte sich die Zahl der Mitarbeitenden als Folge eines Sparprogrammes um rund 70 Personen auf 209 Beschäftigte.