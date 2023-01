Ludwigshafen. Ein Mitarbeiter der BASF hat am Mittwoch bei Abstellungsarbeiten Verbrennungen erlitten. Nach Angaben des Unternehmens kam es gegen 8 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Süd der BASF SE in Ludwigshafen zu dem Arbeitsunfall.

Nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt der BASF wurde er in eine der umliegenden Kliniken gebracht und dort zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. Die zuständigen Behörden sind informiert.