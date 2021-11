Tatjana Diether neue stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der BASF

Ludwigshafen. Tatjana Diether ist neue stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wurde die 64-Jährige am Freitag in das Amt gewählt. Diether folgt auf Waldemar Helber, der seit 2016 als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender tätig war und im kommenden Jahr in den Ruhestand geht.

Diether trat nach Angaben der BASF 1991 als Auszubildende in das Unternehmen ein und war nach einer weiteren kaufmännischen Ausbildung an einer privaten Handelsschule im Ausbildungsbereich der BASF als Referentin tätig. Seit 2003 ist sie Mitglied des Betriebsrats. Seit 2017 gehört sie zudem dem BASF-Europa-Betriebsrat an. Außerdem ist sie seit 2018 Mitglied des BASF-Aufsichtsrats.