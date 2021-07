Mannheimer Morgen Plus-Artikel Chemie - Mehrere Wochen lang verwandelt sich der große Steamcracker in Ludwigshafen für Wartungsarbeiten in eine Großbaustelle Operation am Herzen der BASF

Ein sogenannter Zyklon soll dafür sorgen, dass der BASF-Steamcracker II künftig weniger Staub ausstößt. © BASF