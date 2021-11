Mehrere Mitarbeiter mit Chlorgas-Inhalation  nach Betriebsstörung im Werksteil Süd der BASF

Ludwigshafen. Wegen einer Betriebsstörung in einer Anlage im Werksteil Süd der BASF SE in Ludwigshafen, haben insgesamt elf Personen Chlorgas inhaliert. Laut Pressemitteilung der BASF wurden zehn dieser Personen in der BASF-Ambulanz versorgt und konnten anschließend wieder in den Betrieb entlassen werden. Einer der Mitarbeiter wurde nach Erstversorgung zur Weiterbehandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die zuständigen Behörden seien informiert. Chlorgas kann beim Menschen zu schweren Augenreizungen, Hautreizungen und bei Einatmung auch zu Lebensgefahr führen. Der Stoff ist sehr giftig für Wasserorganismen und kann bei Erwärmung explodieren, Brände verursachen oder diese Verstärken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1