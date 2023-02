Hart Schlag für Stammwerk Ludwigshafen: BASF schließt große Anlagen - 700 Stellen betroffen

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF hat vor allem als Folge der hohen Energiepreise den Standort Ludwigshafen, das Stammwerk, einer "gründlichen Analyse" unterzogen. Das Ergebnis hat BASF am heutigen Freitagmorgen mitgeteilt: Anlagen, die nicht mehr profitabel genug sind, werden geschlossen. Grob gesagt sind rund zehn Prozent der Anlagenstruktur in Ludwigshafen betroffen sowie 700 Stellen in der Produktion.

Diese Anlagen werden stillgelegt.:

- Schließung der Caprolactam-Anlage, einer der beiden Ammoniak-Anlagen am Standort sowie von damit verbundenen Düngemittelanlagen.Die Kapazität der Caprolactam-Anlage von BASF in Antwerpen/Belgien reiche aus, um die Nachfrage für den Eigenbedarf und den europäischen Markt in Zukunft zu decken. Die Ammoniak-Herstellung ist sehr energieintensiv - hier schlugen die explodierenden Gaspreise besonders durch. Die Produktion war bereits gedrosselt worden.

- Reduzierung der Produktionskapazitäten für Adipinsäure und Schließung der Anlagen für Cyclohexanol und Cyclohexanon sowie Schwersoda. Adipinsäure für das Europa-Geschäft wird künftig aus dem französischen Chalampé kommen.

- Schließung der TDI-Anlage sowie der Anlagen für die Vorprodukte DNT und TDA. Diese Entscheidung erscheint als besonders drastischer Schritt: Die TDI-Anlage war mit rund einer Milliarde Euro die teuerste Einzelinvestition im Werk Ludwigshafen. Sie wurde, nach mehreren Pannen, erst 2017 in Betrieb genommen.

So begründet BASF den Schritt: "Die Nachfrage nach TDI entwickelt sich insbesondere in Europa, dem Nahen Osten und Afrika nur sehr schwach und deutlich unter den Erwartungen. Der TDI-Anlagenkomplex in Ludwigshafen war unterausgelastet und erfüllt die wirtschaftlichen Erwartungen in diesem Marktumfeld nicht" Durch die stark gestiegenen Energie- und Versorgungskosten habe sich die Situation weiter ungünstig entwickelt. Die europäischen BASF-Kunden werden zukünftig aus Geismar/USA, Yeosu/Korea und Schanghai/China mit TDI beliefert.

Laut Vorstandschef Martin Brudermüller könnten die meisten der von der Anlagen-Schließung betroffenen Mitarbeitenden in anderen Betrieben Beschäftigung finden. Die Maßnahmen werden schrittweise bis Ende 2026 umgesetzt. Wie es in der Mitteilung heißt, soll das die Fixkosten um über 200 Millionen Euro pro Jahr senken.

Das ist aber nicht die einzige Hiobsbotschaft für den Standort Ludwigshafen: Ein Kosteneinsparprogramm, das die Verwaltung verschlanken soll, wirkt sich weltweit auf 2600 Stellen aus. Nach Abschluss des Programms, das 2023 und 2024 umgesetzt wird, erwartet BASF jährliche Einsparungen von mehr als 500 Millionen Euro in Einheiten außerhalb der Produktion, also in Unternehmens- und Service-Bereichen, in Forschung und Entwicklung (F&E) sowie in der Konzernzentrale. "Etwa die Hälfte dieser Einsparungen werden am Standort Ludwigshafen erwartet", heißt es in der Mitteilung. Das heißt, auch ein Großteil der Stellenstreichungen entfällt auf das pfälzische Stammwerk.