Gasaustritt bei der BASF Ludwigshafen - Mitarbeiter atmet Chlor ein

Ludwigshafen. Ein Mitarbeiter hat bei der BASF in Ludwigshafen am Mittwoch Chlor eingeatmet. Das teilte das Unternehmen mit. Gegen 11 Uhr sei es aus bislang unbekannten Gründen zu einem kurzzeitigen Gasaustritt in einer Anlage im Werksteil Süd gekommen. Ein Mitarbeiter einer externen Firma atmete dabei das giftige Gas ein. Nachdem er vom BASF-Rettungsdienst versorgt worden war, kam er in ein Krankenhaus. Weitere 13 Mitarbeiter wurden vorsorglich ärztlich behandelt und konnten inzwischen in ihre Betriebe zurückkehren.

Im unmittelbaren Nahumfeld der betroffenen Anlage wurden erhöhte Messwerte festgestellt, außerhalb des Werks jedoch nicht mehr.

Chlor kann die Atemwege reizen und schwere Augen- und Hautreizungen verursachen.