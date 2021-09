Ludwigshafen.

BASF hat die Ammoniakproduktion an den Standorten Antwerpen und Ludwigshafen gedrosselt. Wie der Chemiekonzern mitteilt, haben sich wegen des jüngsten Anstiegs der Erdgaspreise in Europa die Bedingungen für den wirtschaftlichen Betrieb einer Ammoniakanlage in der Region erheblich verschlechtert. BASF werde die Entwicklung der Gaspreise stetig beobachten und die Ammoniakproduktion entsprechend anpassen.

