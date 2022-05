Freizeit: Spaziergang zu BASF-Siedlungen und Radrundfahrt

Ludwigshafen. In der Reihe „Mehr Lust auf Ludwigshafen“ stehen weitere Ausflüge in der Stadt auf dem Programm. Wie die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) mitteilt, geht es am kommenden Samstag, 21. Mai, 11 Uhr zu Fuß zu historischen Bauten der Werkssiedlungen der BASF. Die Hemshof-Kolonie war eine der ersten Arbeitersiedlungen Deutschlands. Mit dem Baubeginn 1872 wurde die für Ludwigshafen erste, im einheitlichen Stil erbaute Siedlung mit insgesamt 384 Arbeiterwohnungen und 36 Wohnungen für Vorgesetzte errichtet. Der Rundgang liefert fachkundige Erläuterungen zu den historischen Hintergründen und baulichen Details, so die Lukom. Vom Treffpunkt an Tor 1 geht es zunächst zum Gesellschaftshaus der BASF und zu den Villen in der Wöhlerstraße. Bei den Häusern in den Gartenwegen werden die unterschiedlichen Ausführungen, etwa der Heimstätten für Arbeiter und Meister vorgestellt. Auch die architektonisch und anderweitig ausgeführten BASF-Gebäude entlang der Leuschnerstraße finden Beachtung während dieses maximal 90-minütigen Rundgangs.

Anmeldung erforderlich

Eine knappe Woche später, am 27. Mai, 15 Uhr, stehen die blauen Fahrräder des ÖPNV-Partners Nextbike im Fokus. Auf den Fahrzeugen geht es von der Tourist-Info (Berliner Platz 1) zum Ebertpark und zur Seenlandschaft rund um den Willersinnweiher. „Die Radtour möchte zum einen auch alle ansprechen, die derzeit kein eigenes Fahrrad besitzen, aber insbesondere diejenigen, die schon immer mal eine Testfahrt auf den blauen Bikes machen wollten“, so die Lukom. Nextbike stellt die Räder für die Tour kostenfrei zur Verfügung, es entfällt die Registrierung per App. Eine Anmeldung für beide Touren ist unter Telefon 0621/51 20 35 erforderlich.

