Die BASF wird Windpark-Besitzerin

Ludwigshafen. BASF kauft 49,5 Prozent von Vattenfalls Windpark Hollandse Kust Zuid (HKZ). Der Kaufpreis beläuft sich auf 0,3 Milliarden Euro und berücksichtigt den erreichten Stand des Projekts. Einschließlich des BASF-Beitrags zum Bau des Windparks beträgt das finanzielle Engagement der BASF rund 1,6 Milliarden Euro, das teilten der Ludwigshafener Chemiekonzern und der schwedische Energiekonzern Vattenfall am Donnerstag mit. "Es ist die erste Großinvestition der BASF in Anlagen für erneuerbaren Strom", sagte Vorstandschef Martin Brudermüller. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2021 erwartet. Die Offshore-Montagearbeiten des Windparks werden im Juli 2021 beginnen.

Nach vollständiger Inbetriebnahme wird der Windpark mit 140 Windturbinen und einer installierten Gesamtleistung von 1,5 Gigawatt der größte Offshore-Windpark der Welt sein. Der Windpark Hollandse Kust Zuid wird auch der erste vollständig kommerzielle Offshore-Windpark der Welt sein, der keine Subventionen für den produzierten Strom erhält. Die vollständige Inbetriebnahme ist für das Jahr 2023 geplant. Ein erheblicher Teil der Stromproduktion von HKZ ist für die niederländischen Kunden von Vattenfall reserviert.

BASF erwirbt den Strom aus ihrem Anteil des Windparks über einen langfristigen Stromabnahmevertrag. Das ermöglicht es BASF laut Mitteilung "an mehreren Produktionsstandorten in Europa innovative, emissionsarme Technologien" einzusetzen. Der Strom soll vor allem an den BASF-Verbundstandort Antwerpen gehen. Das Werk ist der größte Chemie-Produktionsstandort in Belgien und der zweitgrößte Standort der BASF-Gruppe weltweit.