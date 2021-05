Chemikerin als Nachfolgerin

Nachfolgerin von Michael Heinz als Verantwortliche für die europäischen Standorte inklusive Ludwigshafen und als Arbeitsdirektorin wird die Chemikerin Melanie Maas-Brunner. Die 52-Jährige ist seit Februar neben Saori Dubourg das zweite weibliche Mitglied des sechsköpfigen BASF-Vorstandes.

AdUnit urban-intext1

Maas-Brunner ist seit 1997 bei BASF und leitet seit 2017 den Unternehmensbereich Nutrition & Health (Ernährung und Gesundheit). Sie wurde 1968 in Korschenbroich (Nordrhein-Westfalen) geboren. Sie studierte an der RWTH Aachen und promovierte dort 1995 in Chemie. Für BASF arbeitete sie unter anderem in Hongkong. Seit Februar ist sie bereits Technikvorständin, also Chief Technology Officer. be