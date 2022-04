Bei BASF kommt es zu Fackeltätigkeiten

Ludwigshafen. Ab heute, 20. April bis in die erste Maiwoche kommt es im Werksteil Nord der BASF SE zu Fackeltätigkeiten, die mit sichtbarem Feuerschein und Lärmbelästigungen verbunden sein können. Dies teilte das Unternehmen mit. Hintergrund ist, dass von Ende April bis Mitte Juni die BASF SE am Standort Ludwigshafen Anlagen für die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung abstellen, die in regelmäßigen Abständen durchzuführen ist. Dabei entstehen Fackeltätigkeiten. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis

