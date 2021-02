Ludwigshafen. Die BASF ist besser durch das Geschäftsjahr 2020 gekommen als erwartet, trotzdem gab es Corona-bedingt deutliche Rückgänge beim Ergebnis. Der Umsatz im Gesamtjahr 2020 war mit 59,1 Milliarden Euro nahezu stabil. Den Nettoverlust bezifferte BASF auf minus eine Milliarde Euro. Besonders stark wirkte sich der Nachfragerückgang aufgrund der Pandemie bei der Automobilindustrie aus. Die Dividende bleibt stabil mit 3,30 Euro je Aktie. Für 2021 kündigte BASF eine deutliche Steigerung des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern an.

Obwohl die Kennzahlen der Bilanz unter Schwelle lagen, nach der üblicherweise eine Mitarbeiterprämie gezahlt wird, will die BASF weltweit für das Jahr 2020 Boni in Höhe von 360 Millionen Euro auszahlen - als Anerkennung für die Leistung der Belegschaft im Corona-Jahr. Am Standort Ludwigshafen sollen die rund 23600 Tarifmitarbeiter und 8300 außertariflichen Mitarbeiter der BASF SE 114 Millionen Euro an Boni erhalten.