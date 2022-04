BASF steigert Umsatz deutlich

Ludwigshafen. Die Geschäfte des weltgrößten Chemiekonzerns BASF haben sich zum Jahresbeginn besser entwickelt als gedacht. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz um 19 Prozent auf rund 23 Milliarden Euro. Das geht aus vorläufigen Zahlen hervor, die das im Dax notierte Unternehmen am Montag veröffentlichte. Der Umsatz sei damit etwas höher ausgefallen als von Analysten erwartet. Das komplette Zahlenwerk zum ersten Quartal will BASF am 29. April vorstellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ausschlaggebend für das Umsatzplus seien höhere Preise gewesen, teilte das Unternehmen weiter mit, auch Währungseinflüsse, vor allem aus dem US-Dollar, hätten sich leicht positiv ausgewirkt.

Wertberichtigung belastet

Deutlich übertroffen wurden die Analystenerwartungen beim Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen (Ebit). Es wuchs nach vorläufigen Zahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund ein Fünftel auf etwa 2,8 Milliarden Euro. Nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen verfehlte BASF allerdings die Erwartungen: Zudem lag das Ergebnis mit voraussichtlich 1,2 Milliarden Euro unter dem Wert des Vorjahresquartals.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hier schlagen die politischen Verwerfungen zwischen Russland und dem Westen zu Buche: Weil der Start der neuen Ostseepipeline Nord Stream 2 wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine auf Eis gelegt wurde, hat die BASF-Mehrheitsbeteiligung Dea Wintershall Wertberichtigungen für ihre Darlehen an die Nord Stream 2 AG vorgenommen. BASF berücksichtige diese Wertberichtigungen in ihrem Beteiligungsergebnis anteilig mit rund 1,1 Milliarden Euro, heißt es in der Mitteilung von Montag. dpa/red