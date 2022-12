BASF spendet zu Weihnachten 140.000 Euro an soziale Projekte und Hilfsbedürftige

Ludwigshafen. Die BASF spendet zu Weihnachten 140 000 Euro an hilfsbedürftige Menschen und soziale Projekte in Ludwigshafen und in der Metropolregion. Wie der Chemiekonzern am Dienstag mitteilte, gehen 50 000 Euro davon anteilig an die „Tafel Ludwigshafen“, an die „Essbar Ludwigshafen“ sowie an die „Suppenküche Ludwigshafen“. Die Organisationen und Angebote versorgen Bedürftige in Ludwigshafen mit Nahrungs- und Lebensmitteln.

„2022 war einmal mehr ein Jahr, das von Krisen geprägt war. Gerade der Anstieg der Energie- und Lebenshaltungskosten trifft die Ärmsten besonders hart. Tafel, Essbar und Suppenküche leisten da unschätzbare Hilfe, die wir mit unserer Spende würdigen und unterstützen möchten“, so Werksleiter Dr. Uwe Liebelt.

Neben diesen Spenden unterstützt BASF auch in diesem Jahr soziale Projekte der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises mit einer Weihnachtsspende von insgesamt 30 000 Euro. Weitere 60 000 Euro kommen kirchlichen, karitativen und gemeinnützigen Einrichtungen in Ludwigshafen zugute.

Die Weihnachtsspende der BASF gibt es schon seit 1948: Seither spendet das Unternehmen jährlich zur Weihnachtszeit für hilfsbedürftige Bürger der Stadt und der Region. Neben den Geldspenden des Unternehmens engagieren sich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für soziale Projekte. In der Vorweihnachtszeit helfen sie etwa bei der Essensausgabe in der Suppenküche der Apostelkirche im Hemshof. Die Mahlzeiten dazu stellt die BASF-Gastronomie bereit.