BASF setzt ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Ludwigshafen. Die BASF beteiligt sich vom 15. bis zum 25. November an der weltweiten Kampagne „Orange the World“ von UN Women, die ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzt. Das teilte der Konzern am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Deswegen leuchtet auch das BASF-Besucherzentrum am Standort Ludwigshafen in den Abendstunden seit Montag orange. Auf Initiative des Zonta-Clubs Ludwigshafen unterstützen neben BASF auch weitere Unternehmen und kulturelle Einrichtungen die Aktion in der Metropolregion Rhein-Neckar.

„Millionen Frauen und Mädchen auf der Welt sind Opfer von Gewalt. Dabei kann es jede treffen, unabhängig von Herkunft, Alter oder kulturellem Hintergrund. Wir sagen Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Bei BASF haben Gewalt, Ausgrenzung und Diskriminierung keinen Platz“, sagt Dr. Melanie Maas-Brunner, Standortleiterin Ludwigshafen und Mitglied des Vorstands der BASF SE. BASF zählt zudem zu den Unterzeichnern der „Gemeinsamen Erklärung gegen Sexismus und sexuelle Belästigung“ der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF) in Berlin.