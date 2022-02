BASF schüttet 512 Millionen Euro als Erfolgsbeteiligung an Ludwigshafener Belegschaft aus

Ludwigshafen. Die BASF-Mitarbeitenden am Standort Ludwigshafen bekommen eine deutliche höhere Erfolgsbeteiligung als 2021. An die tariflichen und außertariflichen Mitarbeitenden der BASF SE werden 512 Millionen Euro für das Jahr 2021 ausgeschüttet. Im Vorjahr waren es 114 Millionen Euro. Die Prämie ist an den Unternehmenserfolg des Vorjahres gebunden. 2021 hat BASF mit 78,8 Milliarden Euro 33 Prozent mehr Umsatz gemacht. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) hat sich mit 7,77 Milliarden Euro mehr als verdoppelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Beteiligung erfolgt nach BASF-Angaben für die rund 23.500 Tarifmitarbeitenden über eine Persönliche Erfolgsbeteiligung (PEB) und für die rund 8.300 außertariflichen Mitarbeitenden über einen Bonus. Für das Geschäftsjahr 2021 liegt die PEB bei insgesamt 228 Millionen Euro (Vorjahr: 51 Millionen Euro) und der Bonus bei 284 Millionen Euro (Vorjahr: 63 Millionen Euro). Die endgültige Höhe der Prämie hängt vom Erreichen individuell vereinbarter Ziele ab. Ein Beispiel: Ein Chemikant der Tarifgruppe E 6, dessen Leistung im vergangenen Jahr die Erwartungen des Unternehmens in vollem Umfang erfüllt hat, erhält als Persönliche Erfolgsbeteiligung 7.434 Euro brutto.

Die Auszahlung kommt im Mai. Die Erfolgsbeteiligung kann für das BASF Plus-Aktienprogramm verwendet werden. Im zurückliegenden Jahr nutzte über die Hälfte aller Mitarbeitenden der BASF SE dieses Angebot.