Ludwigshafen. Um sich auf die befürchtete Omikron-Welle vorzubereiten, hat der Corona-Krisenstab der BASF die Schutzmaßnahmen am Standort Ludwigshafen überprüft und angepasst. Eine Maßnahme: Ab Donnerstag, 13. Januar, werden alle Kantinen auf dem Werksgelände in Ludwigshafen geschlossen. Das teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. BASF biete jedoch wieder Abhol-Angebote an den Kantinen an. Mitarbeitende in Produktion und Technik könnten auch den internen Essenslieferservice nutzen.

