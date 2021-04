BASF: Rund 300 Kilogramm Chlorbenzol in Rhein ausgelaufen

Ludwigshafen. Rund 300 Kilogramm Chlorbenzol sind seit Samstagabend über einen Kühlwasserauslauf der BASF in Ludwigshafen in den Rhein gelangt. Wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte, sei der verursachende Betrieb identifiziert, die Anlage abgestellt und damit der Produktaustritt gestoppt.

Aufgrund der ausgetretenen Menge und der Verdünnung im Rhein sei nach Angaben der BASF nicht von einer Gefährdung von Wasserorganismen auszugehen. Die zuständigen Behörden seien informiert worden. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hat vorsorglich eine Rheininformation an die Rheinanlieger herausgegeben.

Chlorbenzol dient als Lösungsmittel bei der Herstellung von Feinchemikalien und wird als deutlich wassergefährdend eingestuft.