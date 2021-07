BASF hebt Ausblick für 2021 an

Ludwigshafen. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat dank einer höheren Nachfrage und gestiegener Preise die Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Wie der Dax-Konzern am Freitag in Ludwigshafen überraschend mitteilte, wird nun ein Umsatz von 74 bis 77 Milliarden Euro erwartet. Bisher hatte BASF nur 68 bis 71 Milliarden Euro angepeilt. Der operative Gewinn vor Steuern, Zinsen und Sondereinflüssen (Ebit) dürfte 2021 bei 7,0 bis 7,5 Milliarden Euro liegen. Zuvor hatte das Management nur mit 5,0 bis 5,8 Milliarden gerechnet. Insbesondere der Boom im Kunststoffgeschäft sei der Grund für die Erhöhung.

Im zweiten Quartal konnte der Konzern die gute Geschäftsentwicklung zum Jahresauftakt fortsetzen. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen lag mit 2,36 Milliarden Euro deutlich über dem Wert des pandemiebedingt schwachen Vorjahresquartals. Damals lag der operative Gewinn gerade mal bei 226 Millionen Euro. Auch der Umsatz hat mit 19,75 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreswert von 12,68 Milliarden Euro deutlich zugelegt.

An der Börse kam der optimistischere Ausblick gut an. Die BASF-Aktie legte um fast 3,5 Prozent auf 68,01 Euro zu und zählte damit am Freitag zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex Dax. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs damit – abgesehen von leichten Schwankungen – allerdings so gut wie nicht verändert. Die angehobene Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass es in der zweiten Jahreshälfte nicht zu starken Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie kommt. dpa/red