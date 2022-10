Mannheimer Morgen Plus-Artikel Chemie BASF-Chef verteidigt Stellenabbau in Ludwigshafen

Wie viele Stellen die BASF bei ihrem neuen Sparprogramm in Ludwigshafen streichen will, ist noch offen. In einem Punkt ist Konzernchef Martin Brudermüller aber sicher: Ohne deutliche Kostensenkungen ist das Unternehmen in Deutschland und Europa perspektivisch nicht mehr wettbewerbsfähig.