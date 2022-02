BASF-Chef Brudermüller zu Russlands Angriff auf die Ukraine: "Wir sind entsetzt"

Ludwigshafen. BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller fand am Freitagmorgen deutliche Worte zu dem Angriff von Russland auf die Ukraine. "Der gestrige Tag markiert das Ende des Friedens in Europa." Noch vor kurzer Zeit hätte das keiner für möglich gehalten, so Brudermüller. "Wir sind entsetzt über diesen Angriff und sehen die weitere Entwicklung mit großer Sorge." Noch sei es aber zu früh, um konkrete Auswirkungen auf das Unternehmen zu benennen. Erst die nächsten Tage könnten zeigen, was zum Beispiel das das Sanktionspaket gegen Russland bewirken werde. Vor allem die rasant steigenden Energiekosten durch den Konflikt könnten BASF treffen. Brudermüller rechnet damit, dass die Energiepreise mittelfristig höher bleiben werden. So haben die steigenden Gaspreise 2021 in Europa dem Konzern schon Mehrkosten von 1,5 Milliarden Euro beschert.

Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel betonte aber, dass derzeit alle europäischen Standorte ausreichend mit Erdgas versorgt seien. Das Stammwerk Ludwigshafen wird nicht direkt von Russland mit Gas beliefert, sondern von westeuropäischen Lieferanten - dabei sei sicher auch russisches Gas. Er setzt auch auf eine leichte Entspannung im Gasmarkt, wenn im Frühjahr die Heizperiode bei den privaten Verbrauchern ausläuft. Um höhere Rohstoff- und Energiepreise auszugleichen will BASF weitere Preiserhöhungen bei seinen Produkten durchsetzen.

An seiner Prognose für das Gesamtjahr 2022 hält BASF trotz der Entwicklungen in Osteuropa fest: Der Umsatz soll zwischen 74 und 77 Milliarden Euro liegen. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird ein Wert zwischen 6,6 und sieben Milliarden Euro erwartet. Im Vorjahr hatte sich das Ebit mit 7,8 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Der Umsatz kletterte um ein Drittel auf 78,6 Milliarden Euro.