BASF beteiligt sich an Ausschreibung für niederländischen Offshore-Windpark

Ludwigshafen. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF beteiligt sich zusammen mit dem schwedischen Energieversorger Vattenfall am Ausschreibungsverfahren einer Teilfläche eines Offshore-Windparks in den Niederlanden. Der erneuerbare Strom aus dem Offshore-Windpark Hollandse Kust West soll beiden Unternehmen dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, teilten die BASF und Vattenfall in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitag mit. „Offshore-Windparks werden eine entscheidende Rolle für den Einsatz innovativer, emissionsarmer Technologien in unserer chemischen Produktion in Europa spielen“, wird Lars Kissau, der bei der BASF verantwortlich für erneuerbare Energien, alternative Rohstoffe und CO2- Reduktionstechnologien ist, in der Mitteilung zitiert. Die BASF möchte seine Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 25 Prozent senken und strebt ab 2050 Netto-Null-Emissionen an.

Die Teilfläche VI des Windparks, an der sich die BASF beteiligen möchte, sei für eine Offshore-Windkraftkapazität von 700 Megawatt ausgelegt. Um den Zuschlag zu erhalten, müssen die Bieter nach weiteren Angaben der beiden Unternehmen ökologische Maßnahmen in ihr Konzept integrieren. Eine Entscheidung darüber, wer den Zuschlag erhält, werde nach dem Sommer erwartet.

Der Windpark Hollandse Kust West könnte ab 2026 Strom erzeugen. Vattenfall und BASF errichten darüber hinaus derzeit gemeinsam den Offshore-Windpark Hollandse Kust Zuid.