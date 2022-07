Arbeitsunfall im BASF- Werksteil Süd in Ludwigshafen

Ludwigshafen. In einem Betrieb im Werksteil Süd der BASF SE in Ludwigshafen ist es am Donnerstagvormittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Bei Werkstattarbeiten zog sich ein Mitarbeiter eine Verletzung an der Hand zu, teilte die BASF SE in einer Pressemitteilung mit. Nach einer medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt des Unternehmens wurde der Mann in einem umliegenden Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch untersucht.

