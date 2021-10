1,4 Millionen Euro aus BASF-Spendenaktion für Betroffene der Hochwasserkatastrophe

Ludwigshafen. Die gemeinnützige BASF-Stiftung stellt den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Juli insgesamt 1,4 Millionen Euro bereit. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Mittwoch mitteilte, können nun Privat-Haushalte und gemeinnützige Institutionen und Organisationen Hilfsgelder beantragen. Zuvor hatten BASF-Mitarbeitende nach der Katastrophe eine Rekordsumme von 702.668 Euro an die Stiftung gespendet. BASF hatte den Betrag auf insgesamt rund 1,4 Millionen Euro verdoppelt.

Die Höhe der Spendensumme orientiert sich dabei am Bedarf, in der Regel werden Zuwendungen von bis zu 10.000 Euro gewährt. Private Haushalte können eine Hilfe von 3.500 Euro bekommen. Die Spenden müssen über die Website der BASF-Stiftung beantragt werden. Unter basf-stiftung.org/hochwasser seien alle nötigen Informationen zu finden. Anfragen können direkt dort über ein Kontaktformular oder per E-Mail an basf-stiftung@basf.com gestellt werden.