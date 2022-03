Zwerg-Crossover Toyota Aygo X

Nichts ist unmöglich bei Toyota. Die Japaner präsentieren mit dem rundum neuen Aygo X ein fast konkurrenzloses Crossover-Fahrzeug im A-Segment. Entwickelt, gestaltet und gebaut wird der Zwerg in Europa. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat mit dem Winzling in Barcelona eine erste Runde gedreht. Das jüngste Kompaktmodell in der Produktfamilie von Toyota basiert auf der GA-B-Plattform. Als wesentliches Element der Toyota Global New Architecture (TNGA) feierte sie ihre Weltpremiere mit der aktuellen Yaris-Generation und liefert zudem das Fundament für den Yaris Cross.



Für die Zielgruppe der jungen Kunden hat das europäische Design- und Entwicklungszentrum ED2 (Design and Development) von Toyota im französischen Nizza den neuen Aygo X konzipiert. Er soll zusätzliche Würze in die europäische Kleinwagenklasse bringen. Das Design ist peppig und frisch, ein markantes Detail ist die Dachlinie. Sie folgt einer dynamischen Keilform. Moderne Frontscheinwerfer fassen die Motorhaube ein. An der Unterkante der Frontpartie runden ein großer Kühlergrill, Nebelscheinwerfer und ein Unterfahrschutz den Auftritt ab. Der Mini-Crossover steht er auf großen 18 Zoll Rädern.



Die Zweifarblackierung der Karosserie in Kombination mit einem neuen Farbspektrum, das sich an bekannten Gewürzen orientiert, gefällt. Im Angebot sind Cardamom, Chili, Ginger und Jupiner. Jeder dieser Lacktöne steht in einem schönen Kontrast zu dem zweistufigen Schwarz des Dachs und der Heckpartie, mit dem sich der Aygo X von der Masse abhebt. Auch das Interieur greift das Gewürzthema der Karosserielackierungen auf. Farblich angepasste Akzente prägen zum Beispiel das Armaturenbrett sowie die Mittelkonsole.



Mit einer Außenlänge von nur 3.700 Millimetern ist der Aygo X ein typisches Stadtfahrzeug. Sein Wenderadius gehört mit nur 4,70 Metern zu den kleinsten im A-Segment. Die Innenraumhöhe profitiert von der pagodenförmigen Gestaltung des Dachs. Die Fahrzeughöhe liegt bei 1.510 Millimetern und bietet auch groß gewachsenen Passagieren genug Kopffreiheit. Die Gepäckraumtiefe bietet ein Stauvolumen von 231 Litern - auch dank der intelligenten Platzausnutzung hinter den Rücksitzen. Zudem steht für den Aygo X optional ein versenkbares Faltverdeck zur Auswahl. Das Stoffdach besteht aus qualitativ hochwertigem Material, wie es auch Premiummodelle besitzen. Es bietet zuverlässigen Schutz vor Regen und Staub. Ein Windabweiser beruhigt Luftverwirbelungen im Innenraum. Das ist echt klasse!



Die Lenkung erweist sich bei der ersten Testfahrt als direkt und präzise. Das stufenlose Automatik-Getriebe wechselt die Gänge schnell, jedoch stört der Motorenlärm im Innenraum ab einer Fahrleistung von 80 Stundenkilometern. Der Aygo X röhrt dann wie ein Porsche. Vielleicht ist das ja Absicht, um den Kunden ein sportliches Feeling zu vermitteln? Was gut gefällt, ist die überzeugende Rundumsicht dank der etwas erhöhten Sitzhöhe.



Gemeinsam mit JBL hat Toyota ein Premium-Audiosystem entwickelt, dessen Sound-Profil auf die speziellen Anforderungen des Aygo X maßgeschneidert wurde. Es besitzt einen 300 Watt starken Verstärker und vier Lautsprecher sowie einen Subwoofer im Kofferraum, der kraftvolle Bässe mit klarer Sprachwiedergabe und einem breiten Klangspektrum vereint. Damit lassen sich die lauten Motorgeräusche prima überspielen.



Konnektivität ist selbstverständlich reichlich an Bord, basierend auf dem Toyota Smart Connect-System und der MyT Smartphone-App. Mit ihr können Aygo X-Kunden aus der Ferne unterschiedliche Fahrzeug-Parameter wie etwa Warnmeldungen oder den Füllungsgrad des Benzintanks abfragen, den Standort des Wagens ermitteln oder auch die eigene Fahrweise in Bezug auf Kraftstoffverbrauch und Effizienz analysieren. Ein neun Zoll großer, hochauflösender Touchscreen ist oberhalb der Mittelkonsole platziert. Smartphones werden via Android Auto oder Apple CarPlay kabellos eingebunden und aufgeladen, sofern sie hierfür die technische Voraussetzung mitbringen. Die Cloud-basierte Navigation hat uns leider in den Bergen rund um Barcelona im Stich gelassen.



Als echtes Kaufargument sieht der Senior Vice President R&D Toyota Motor Europe Gerald Killmann den geringen Kraftstoffverbrauch und damit einhergehend auch niedrige Abgasemissionen. Diese gehörten bei der Entwicklung des neuen Aygo X von Beginn an zu den zentralen Zielen, so der Hersteller. Das Gewicht der Rohkarosserie zählt im A- und B-Segment zu den leichtesten ihrer Klasse und sorgt mit dafür, dass der Winzling besonders sparsam fährt. Es ist nur ein Motor im Portfolio: der 1KR-FE-Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum. Er erfüllt die strengen europäischen Abgasvorschriften. Die maximale Leistung beträgt 53 kW/72 PS bei 6.000 U/min. Der Kraftstoffverbrauch nach WLTP wird kombiniert mit 5,2 - 4,7 Liter/100 km angegeben. CO2-Emissionen emittiert der Japaner kombiniert nach WLTP: 118-115 g/km.



Fazit: Wer sich für ein Fahrzeug im A-Segment entscheidet, darf keinen Sportwagen erwarten. Der Aygo X ist interessant für Stadtmenschen und sofort bestellbar. Leasing für Privatkunden gibt es bei Toyota Easy Leasing bereits ab 165 Euro im Monat. Privatkunden ab 23 Jahren können ihn mit Versicherungsschutz für 19,90 Euro im Monat kombiniert mit dem Leasing Vertrag sensationell günstig fahren. Wer den Zwerg kaufen möchte, zahlt mindestens 15.390 Euro.



Jutta Bernhard / mid

