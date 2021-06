Zweiter Lexus NX zu 95 Prozent neu

Die zweite Generation des Lexus NX feiert Premiere. Das SUV-Modell vereint mehrere Innovationen - von der Karosserie bis zum Hybrid-Antrieb. Bei Leistung, Handling und Effizienz hat der edle Toyota-Ableger kräftig an der Technologie-Schraube gedreht.



95 Prozent der Fahrzeugteile sind neu. Dabei setzt Lexus den Fahrer in den Fokus, entsprechend dem Leitsatz "Erlebe mehr. In jedem Moment." Der neue NX sei auf die unterschiedlichsten Lebensstile von Kunden in aller Welt zugeschnitten, sagt Chefentwickler Takeaki Kato. "Wir haben die wesentlichen Säulen des Fahrzeugs komplett erneuert - Elektrifizierung, Design, Fahrleistung und Technologien."



Zu den Innovationen zählen eine neue Designsprache, der erste Plug-in-Hybrid von Lexus, ein vernetztes und begeisterndes Fahrerlebnis mit der Lexus Driving Signature, ein intuitives fahrerorientiertes Cockpit gemäß der neuen Tazuna-Architektur und der Einsatz fortschrittlicher, am Menschen orientierter Technologien für mehr Sicherheit und Komfort.



Ziel des Design-Teams war es, ein funktionales Design zu entwerfen, mit dem Lexus auf die zunehmende Vielfalt von Kundenvorlieben reagiert. Im Vergleich zur ersten Generation hat der neue NX in der Länge und Breite um jeweils zwei Zentimeter zugelegt, beim Radstand um drei Zentimeter und in der Höhe um fünf Millimeter. Kein Wunder, dass diese Abmessungen für mehr Platz im Innenraum sorgen, auch für die Passagiere im Fond.



Was zuerst ins Auge springt, ist der neu gestaltete Kühlergrill: Er steht etwas aufrechter, besitzt einen feineren Rahmen, betont die lange Motorhaube und prägt den Gesamteindruck vom Fahrzeug. Zudem verbessert die vertikale Ausrichtung des Grills die Kühlleistung.



Auch der Innenraum des Fahrzeugs hat sich gewandelt: Beim neuen NX hat Lexus erstmals das neue Tazuna-Konzept für die Cockpit-Gestaltung umgesetzt. Der japanische Begriff beschreibt, wie ein Reiter sein Pferd mit den Zügeln führt. Ziel ist es, dem Fahrer eine direkte und intuitive Kontrolle über das Fahrzeug zu verleihen, gemäß dem Prinzip "Hände ans Lenkrad, Augen auf die Straße". Bestes Beispiel für die intuitive Steuerung sind die Lenkradtasten, die mit den vom Fahrer bevorzugten Funktionen belegt werden können. Wenn die Taste benutzt wird, erscheint ihre Form auf dem Head-up-Display, sodass der Fahrer nicht nach unten auf das Lenkrad schauen muss.



Derweil steckt unter der Motorhaube ein leistungsstarkes Hybrid-Aggregat. Das Fahrzeug verfügt über einen 2,5-Liter-Vierzylinder-Hybridmotor und eine Lithium-Ionen-Batterie mit 18,1 kWh, der höchsten Kapazität in dieser Klasse. Ein zusätzlicher Elektromotor an der Hinterachse sorgt für Allradantrieb. Das Plug-in-System produziert eine Gesamtleistung von 306 PS und beschleunigt den NX 450h+ in etwas mehr als sechs Sekunden von null auf 100 km/h.



Die Größe und Kapazität der Batterie sowie das Elektro-Know-how von Lexus ermöglichen eine in diesem Segment führende elektrische Reichweite von 63 Kilometern pro Batterieladung und ein rein elektrisches Fahren mit bis zu 135 km/h.



Das Besondere: Der Plug-in-Hybrid von Lexus bewahrt auch dann eine hohe Effizienz, wenn die Batterie leer ist. Bei vielen Wettbewerbern übernimmt in diesen Fällen der Verbrennungsmotor, beim NX 450h+ hingegen ein selbstladendes Hybridsystem. Der NX sei damit unter diesen Bedingungen rund 20 Prozent effizienter als Wettbewerber, teilt Lexus mit.



Der Verkaufsstart des neuen Lexus NX ist erst für den November 2021 geplant. Noch ist das Modell nicht für den deutschen Markt homologiert.



Jutta Bernhard / Lars Wallerang / mid

