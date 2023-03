Zweite Generation des VW ID.3 bestellbar

Genau drei Wochen nach der Weltpremiere ist jetzt die zweite Generation des VW ID.3 für Kunden in Deutschland bestellbar. Zum Preis ab 39.995 Euro inklusive Mehrwertsteuer ist das ein bezahlbarer Stromer. Der Hersteller verspricht neben der neuesten Software für das kompakte E-Auto ein geschärftes Exterieur- und ein verfeinertes Interieur-Design.



Zur Serienausstattung zählen unter anderem ein 30,5-Zentimeter-Display (12 Zoll), die Mittelkonsole inklusive USB-C Power-Delivery-Anschlüssen sowie ein Multifunktionslenkrad aus tierfreien Materialien. Zudem sind Funktionen wie das

Navigationssystem, die Automatische Distanzregelung ACC, die 2-Zonen-Climatronic und ein Upgrade auf 30 Farben Ambientelicht über "Functions on Demand" auch nachträglich buchbar - auch im Monats- oder Jahresabo.



Der Vorverkauf für viele weitere Länder in Europa startet ab Anfang April. Produziert wird der neue ID.3 in Zwickau und Dresden. Zudem startet ab Herbst die Produktion im Stammwerk Wolfsburg.

