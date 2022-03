Zwei neue E-Brummis von Renault Trucks

Seit 2020 vermarktet Renault Trucks in Frankreich hergestellte Elektro-Lkw mit Gesamtgewichten zwischen 3,1 und 26 Tonnen. Jetzt wird das E-Portfolio erweitert: 2023 debütieren zwei neue Modelle mit bis zu 44 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht: der T E-Tech für den regionalen Fernverkehr und der C E-Tech für die Baubranche.



Die Neuzugänge werden zwei beziehungsweise drei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von bis zu 490 kW/666 PS haben, sie sind mit zwei bis sechs Lithium-Ionen-Batteriepacks ausgestattet und bieten eine Batteriekapazität von 180 bis 540 kWh. Eine vollständige Aufladung der Akkus erfolgt in 9,5 Stunden mit Wechselstrom (bis zu 43 kW) oder in 2,5 Stunden mit Gleichstrom (bis zu 250 kW).



"Die Reichweite mit einer einzigen Ladung beträgt bei diesen Lkw bis zu 300 Kilometer und kann mit einer zusätzlichen einstündigen Schnellladung mit 250 kW zwischendurch auf 500 Kilometer verlängert werden", heißt es beim Hersteller. Zu haben sind die E-Brummis als 4x2- und 6x2-Sattelzugmaschine sowie als 4x2-, 6x2- und 8x4-Tridem-Fahrzeug. Der Verkaufsstart ist für das erste Quartal 2023 geplant.

