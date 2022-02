Zwei Millionen Dacia Duster

Im Jahr 2022 schafft der Dacia Duster einen Meilenstein: Das kompakte SUV wurde seit seiner Premiere zwei Millionen Mal gebaut - in fast 60 Ländern weltweit. Eine echte Erfolgsgeschichte.



Anno 2010 boomte zwar bereits der SUV-Markt. Aber die meisten Modelle waren entweder zu teuer und anspruchsvoll oder zu spartanisch. Damit machte der Duster ein Ende. Er war vom Marktstart weg ein kommerzieller Erfolg. Allein in Deutschland entschieden sich bisher weit über 200.000 Käufer für das SUV-Modell.



Zum Produktions-Jubiläum hat man bei Dacia einige Fakten zu den Duster-Fans gesammelt. So sind im Vereinigten Königreich die meisten Käufer Frauen. Die Türkei hat mit einem Durchschnittsalter von 42 Jahren die jüngsten Nutzer. Zudem entscheiden sich überwiegend Familien für das SUV-Modell, insgesamt 62 Prozent der Käufer haben Kinder. Die Hauptgründe für den Kauf eines Duster sind der Preis (56 Prozent), das Design (20 Prozent) und schließlich auch die Markentreue (16 Prozent).



Seit seiner Markteinführung gewann der Duster mehr als 40 Wettbewerbe. Zudem trägt er Auszeichnungen wie "Rumänisches Auto des Jahres", "Bestes SUV" in Großbritannien oder "Bestes Familienauto" in Deutschland und Belgien. "Auch die wiederholte Kür zum ,Wertmeister' und zum ,Restwertriesen' zeigt, dass Dacia mit dem Konzept des erschwinglichen Kompakt-SUV genau richtig liegt", heißt es beim deutschen Importeur.

