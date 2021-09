Zwei Design-Oscars für Renault-Studien

Renault baut ausgezeichnete Concept Cars. Aktueller Beweis: Der Renault 5 Prototype wurde von der Zeitschrift Car Design News zum Concept Car des Jahres gewählt. Und für den Morphoz erhielt die Marke jetzt den CreativAward des internationalen Automobilfestivals.



Bei der Car Design Review wurden Studien berücksichtigt, die zwischen März 2020 und März 2021 vorgestellt wurden, sie gibt also einen Überblick über die Designtrends und Innovationen des Jahres. Die Jury setzt sich aus Automobilexperten und Designdirektoren führender Automobilhersteller zusammen.



"Die Auszeichnung Car Design News Concept Car of the Year für den R5 Prototype hat für das Renault-Design-Team einen besonderen Reiz, da sie von einer Jury aus führenden Autodesignern vergeben wird. Hierauf sind wir sehr stolz", sagt Gilles Vidal, Designchef der Marke.



Der Renault 5 Prototype ist laut Hersteller "ein charmantes, kompaktes Stadtauto, das einen der zeitlosen Stars von Renault in die Zukunft bringt, mit einer modernen, rein elektrischen Variante". Das von der Studie abgeleitete Serienfahrzeug soll 2024 vorgestellt werden.



Der Morphoz ist ein futuristisches Fahrzeug, das eine Vision für die persönliche und gemeinsam nutzbare Elektromobilität nach 2025 präsentiert. Ausgezeichnet wurde er jetzt für sein innovatives Konzept. Die Jury bilden Experten aus den Bereichen Motorsport, Architektur, Mode, Design, Kultur und Medien. Laurens van den Acker, Designchef der Renault Group, nahm die Trophäe entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1