Zulassungszahlen weiter rückläufig

Die Bilanz des Kraftfahrt-Bundesamtes für den Oktober 2021 fällt schlechter als nur durchwachsen aus: So wurden im Oktober in Deutschland mit 178.700 Pkw 35 Prozent weniger neu zugelassen als im Vorjahresmonat. Gleichzeitig bedeutet das im vierten Monat in Folge einen Rückgang gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat. Insgesamt wurden in den ersten zehn Monaten 2,2 Millionen Pkw neu zugelassen. "Damit wurde der Vorjahreswert dieses Zeitraums um fünf Prozent unterschritten", so der Verband der Automobilindustrie (VDA)



Die Elektro-Neuzulassungen stiegen im Oktober um immerhin 13 Prozent auf 54.400 Einheiten. Der Anteil von E-Pkw an allen Neuzulassungen betrug damit 30,4 Prozent, der bisherige Höchstwert aus dem September 2021 wurde nochmals deutlich übertroffen. Die Neuzulassungen von rein batterieelektrischen Pkw (BEV) legten um 32 Prozent zu, die von Plug-in-Hybriden (PHEV) gingen um fünf Prozent zurück.



Gleichzeitig sank die Produktion in den deutschen Automobilwerken im Oktober ein weiteres Mal. Insgesamt wurden 237.000 Pkw gefertigt (-38 Prozent). In den ersten zehn Monaten belief sich die Inlandsproduktion auf knapp 2,6 Millionen Pkw (-8 Prozent). Erneut waren Lieferengpässe bei Halbleitern das bestimmende Produktionshindernis. Der Export fiel im Oktober ebenfalls: Es wurden 177.700 Pkw (-39 Prozent) ins Ausland abgesetzt. Im bisherigen Jahresverlauf wurden knapp 2,0 Millionen Pkw (-6 Prozent) an Kunden aus aller Welt ausgeliefert.

