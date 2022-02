Zukunftsmusik mit dem Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo will sich wandeln. Hierfür schickt die italienische Automarke den Tonale ins Rennen. Dessen Design entspricht weitgehend dem vom Centro Stile Alfa Romeo zuvor entworfenen Konzeptfahrzeug. Der neue Alfa Romeo Tonale richte sich an einen jungen, großstädtischen und dynamischen Kundenkreis, teilt der Hersteller mit.



Der Name Tonale klingt musikalisch. Und Zukunftsmusik soll das zweite SUV der Marke auch schreiben: Zum Beispiel bietet der Tonale als weltweit erstes Fahrzeug die Technologie eines Non-Fungible Token (NFT). Dieser Begriff bezeichnet ein fälschungssicheres, digitales Zertifikat. Alfa Romeo ist der erste Automobilhersteller, der ein Serienfahrzeug mit einem NFT ausstattet. Mit dem Einverständnis des Besitzers zeichnet das NFT wichtige Fahrzeugdaten auf und erstellt ein Zertifikat, das beispielsweise als Nachweis für die ordnungsgemäße Wartung des Fahrzeugs verwendet werden kann.



Zu den Neuerungen gehört auch die Integrierung des Sprachassistenten Amazon Alexa. Mit dem "Secure Delivery Service" lässt sich der neue Alfa Romeo Tonale darüber hinaus für die Zustellung von Paketen nutzen. Darüber hinaus können beispielsweise aus der Entfernung bequem bestimmte Daten zum Fahrzeugstatus abgefragt werden, darunter der Ladezustand der Batterie und der Tankinhalt.



Charakteristisch für den optischen Eindruck des neuen Alfa Romeo Tonale sind Leichtmetallfelgen im Fünfloch-Design, das Kombiinstrument in der teleskopartig ausgeführten Instrumententafel, das Drei-Speichen-Sportlenkrad und die Scheinwerfer mit jeweils drei halbrunden Leuchten. Mit kompakten Abmessungen - 4,53 Meter Länge, 1,84 Meter Breite und 1,60 Meter Höhe - vereint der Alfa Romeo Tonale typisch italienisches Design mit dem für die Marke typischen Stil.



Der Tonale markiert zudem den Einstieg der Marke in die Welt der Elektrifizierung. Man folgt dabei einem eigenen Paradigma: "Die Elektrifizierung muss sich in den Dienst der Marke und ihrer DNA stellen, um die Sportlichkeit für das 21. Jahrhundert neu zu erfinden", lautet die Philosophie der Italiener. Der Tonale sei ein konkretes Bekenntnis zu einer Zukunft mit nachhaltiger Mobilität bei gleichzeitiger Treue zu den Grundwerten der Marke.



Das SUV bietet zwei Stufen der Elektrifizierung: Hybrid und Plug-in-Hybrid. Exklusiv für Alfa Romeo entwickelt ist der neue Hybrid-Antrieb mit einem Hubraum von 1,5 Litern. Der Motor ist mit einem Turbolader mit variabler Geometrie "VGT" (Variable Geometry Turbo) ausgerüstet und leistet 118 kW/160 PS. Mit dem Siebengang Doppelkupplungsgetriebe Alfa Romeo TCT und einem 48-Volt-Elektromotor "P2", der zusätzlich 15 kW und 55 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung stellt, fährt der neue Alfa Romeo Tonale in der Hybrid-Version auch rein elektrisch. Zur Markteinführung ist auch eine 96 kW/130 PS starke Hybrid-Version erhältlich, ebenfalls kombiniert mit Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und dem 48-Volt-Elektromotor "P2".



Am sportlichsten ist der 202 kW/275 PS starke Plug-in-Hybrid-Antrieb. Der Allradler spurtet in 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht im reinen Elektrobetrieb eine Reichweite von bis zu 80 Kilometer im Stadtzyklus beziehungsweise über 60 Kilometer im kombinierten Zyklus. Abgerundet wird die Motorenpalette durch einen 1,6-Liter-Turbodiesel, der 96 kW/130 PS und 320 Newtonmeter Drehmoment produziert. Dieser Motor ist kombiniert mit dem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe Alfa Romeo TCT und Vorderradantrieb.

