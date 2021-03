  Zoe mit Extra günstig leasen

Den Zoe günstiger leasen und finanzieren - und ein E-Scooter gratis dazu: Dieses Angebot macht jetzt Renault. Damit ist der Erfolgs-Stromer in der Ausstattungsstufe Life mit 41-kWh-Akku ab einer monatlichen Rate von 99 Euro zu haben.



"Das Angebot gilt für alle Zoe-Kaufanträge und -Wiederzulassungen bis 30. April 2021. Bedingung ist der Batteriekauf", heißt es beim deutschen Importeur. Mit dem E-Scooter der Firma SoFlow blieben die Zoe-Nutzer auch beim Abstellen oder Aufladen des Fahrzeugs mobil, so die Idee hinter dem Spezial-Angebot. Der Roller im Renault-Design mit 400-Watt-Nabenmotor ist bis zu 20 km/h schnell, bietet eine Reichweite von bis zu 25 Kilometern und ist (mit Versicherungsaufkleber) straßenzugelassen. Zusammengefaltet passt er in den Zoe-Kofferraum.