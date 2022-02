Zehn Mercedes Sprinter für Berliner Tafel

Vorbildliches Engagement für die Armen in Deutschland: Mercedes-Benz stockt den Fuhrpark der Berliner Tafel zu deren 29. Geburtstag mit zehn neuen Sprinter Fahrzeugen auf. Diese sind jeweils mit einem Kühlausbau der Firma Kerstner ausgestattet.



"Ich gratuliere der Berliner Tafel sehr herzlich zu ihrem 29. Geburtstag. Die Tafeln leisten eine wichtige Aufgabe, indem sie Lebensmittel vor der Verschwendung bewahren und mit ihnen zahlreiche Menschen unterstützen. Mit unseren Fahrzeugen leisten wir einen Beitrag, damit die Tafeln weiterhin mobil bleiben und die Lebensmittel gut gekühlt transportiert und verteilt werden können", sagte der Vertriebsdirektor Mercedes-Benz Berlin Hans-Bahne Hansen anlässlich der Übergabe.



Auf dem Weg zum Bestimmungsort müssen auch für die gespendeten Nahrungsmittel der Tafeln strenge Vorschriften erfüllt werden. Um diese einzuhalten, bietet Mercedes-Benz den Tafeln mit seinen Transportern und gemeinsam mit seinen bewährten VanSolution Partnern entsprechende Transporterlösungen an, die für den beabsichtigten Einsatz geeignet sind und das Einhalten der Kühlkette gewährleisten.



Am 21. Februar 1993 wurde die Tafel Berlin als erste deutsche Tafel gegründet. Mittlerweile gibt es in Deutschland über 940 gemeinnützige Tafeln, bei denen rund 60.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aktiv sind. Ziel der Tafeln ist es, eine wichtige Brücke zwischen Überangebot und Mangel zu schlagen. Deshalb werden qualitativ einwandfreie Lebensmittel gesammelt und an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen weitergegeben. Zusammen werden jährlich etwa 260.000 Tonnen Lebensmittel an mehr als 1,6 Millionen bedürftige Menschen in ganz Deutschland, darunter zirka 500.000 Kinder und Jugendliche verteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1