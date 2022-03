Zehn Jahre Mazda CX-5

Er ist ein SUV mittlerer Größe, der Mazda CX-5. Der Bestseller des japanischen Herstellers feiert nun den zehnten Geburtstag, ist mehrmals aufgefrischt worden - zuletzt für dieses Jubiläums-Jahr 2022. Takanori Tsubaki war der leitende Designer der 2017 vorgestellten zweiten CX-5 Generation und ist inzwischen Chefdesigner.



Besonders stolz sei er auf die kraftvollere Ausstrahlung des CX-5 2022 und auf die drei eigenständigen neuen Ausstattungslinien - und darauf, dass trotz dieser Neuerungen die sogenannten "Kodo"-Designprinzipien erhalten geblieben seien, sagt Takanori Tsubaki. Im Gespräch über seine Einflüsse und die Inspirationen für den kraftvolleren und zugleich einfacheren Look des neuesten CX-5 thematisiert er auch das Arbeiten in Europa. Skandinavische Designs wie dänische Möbel oder schwedisches und finnisches Glas finde er schön. Darin stecke die gleiche Funktionalität, Einfachheit und Schönheit, die auch in japanischen Handwerksprodukten zu findenseien - eine globale Vorstellung von Schönheit.



"Weil wir als Designer in unserem Inneren nach authentischer Inspiration suchen, anstatt uns von anderen leiten zu lassen, können wir das Mazda-Design kontinuierlich weiterentwickeln", sagt der Chefdesigner. "Jeder Designer sucht in seinem Inneren nach authentischer Inspiration, anstatt sich von anderen leiten zu lassen."



Es gibt aber auch Designziele, die man gemeinsam verfolgt. Zum Beispiel das minimalistische Konzept der Designsprache Kodo - Soul of Motion: "Die Arbeit mit Licht und Schatten ist in der japanischen Kunst ein übliches Mittel", erzählt Takanori Tsubaki. Sie komme zum Beispiel in den Tuschemalereien zum Einsatz, um die kontrastreiche Dichte der Schatten zum Ausdruck zu bringen, ohne dafür Linien zu nutzen. "Ich denke, dass man das auch beim Mazda CX-5 spürt." Die minimalistische Ästhetik habe man in der gesamten Karosserie umgesetzt und dabei eine neue Ausdrucksform des "Kodo"-Designs erreicht.



Derweil wollte Farb-Designerin Aira Matsumoto die Anziehungskraft des Modells noch deutlicher herausarbeiten und die Harmonie zwischen Interieur und Exterieur verbessern. Für das Sondermodell Newground hat sie die neue hellgrüne Akzentfarbe mit dem bestehenden, einfachen und kraftvollen Interieur-Design in Einklang gebracht. Dabei ist eine Optik entstanden, die neu wirkt und gleichzeitig typische Mazda Qualitäten bewahrt.



"Zum Wesen der Handwerkskunst gehört es, die Materialien in einem Raum in ein präzises Gleichgewicht zu bringen", sagt Aira Matsumoto. Neue Designideen finde sie häufig in Alltagsgegenständen, die auf den ersten Blick nichts mit ihrem eigentlichen Objekt zu tun hätten: Inspirationen für den CX-5 lieferten beispielsweise Sportbekleidung und Sneaker, die neue Außenfarbe Zircon Sand Metallic sei vom Sand einer Gussform inspiriert.

